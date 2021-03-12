«Универсальная боевая единица»: Леонков перечислил преимущества Миг-35

Москва, 12 марта. Благодаря инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда», которая считается главным изданием Вооруженных сил РФ, стало известно о «пополнении» в российских войсках. На этот раз оно ознаменовалось появлением новейшего авиационного комплекса. речь идет об истребителях поколения 4++. Их передача Министерству обороны в рамках гособоронзаказа состоялась досрочно, сообщает «ПолитПазл».

Военный эксперт Алексей Леонков, отвечая на вопросы в эфире радио Sputnik, заявил, что МиГ-35 представляет собой модернизированный МиГ-29, оснащенный современными двигателями, благодаря которым он может развить скорость до 2,4 числа Маха. Истребитель, в отличие от своих предшественников может нести большую боевую нагрузку, выдерживать перегрузки 9G и в состоянии преодолевать расстояние в три тысячи километров.

Еще одной отличительной особенностью МиГ-35 является наличие у него новой радиолокационной системы (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой. Благодаря такому нововведению российский истребитель может обнаружить и идентифицировать противников, а также применить оружие, прежде чем противник успеет что-то понять. При этом РЛС способна предоставить информацию не только о воздушных, но и наземных целях.

«Самолет, благодаря универсальности своего вооружения, комплексам класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», превращается в универсальную боевую единицу, которая может выполнять задачи в воздухе, осуществлять поддержку наземных войск или корабельную ударную группировку», — указал Леонков.

Еще одним очком в пользу МиГ-35 стало отличное соотношение цены и качества. В заключение, Леонков отметил, что новый российский истребитель является идеальной машиной для завоевания превосходства в небе.

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