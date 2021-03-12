Полицейский в отпуске спас бабушку из горящего дома под Вологдой

Вологда, 12 марта. Прапорщик полиции, находившийся в отпуске, спас пенсионерку из горящего дома в селе Тарногский Городок, сообщили в УМВД России по региону.

Загорелся четырехквартирный дом, из-под крыши которого поднимался едкий и густой дым. В это время полицейский Владимир Вячеславов проезжал мимо на автомобиле. Он решил остановиться, чтобы вызвать спасателей и проверить, нет ли людей в помещении. На улице находились два человека, причем один из них — ребенок.

Вячеславов узнал от пострадавших, что внутри еще может находиться пенсионерка. Тогда полицейский зашел в горящее здание, на ощупь нашел женщину и вывел ее из квартиры. Госпитализация женщине не потребовалась.

Ранее ФАН сообщал, что при пожаре росгвардеец во время отпуска спас пенсионерку и ее внука из полыхающего огнем дома. Никто не пострадал.