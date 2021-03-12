Исхудавшего Шуру сравнили с 20-летним парнем

Москва, 12 марта. Певец Александр Медведев, известный под сценическим псевдонимом Шура, продолжает стремительно терять вес. За здоровье эстрадного артиста переживают поклонники его творчества.

Шура сфотографировался на фоне православного храма из красного кирпича с зелеными куполами. Эстрадный артист опубликовал снимок с прогулки в личном микроблоге Instagram. На нем — искусственная шуба верблюжьего цвета и черные легинсы из эко-кожи. Не забыл певец и про свой фирменный аксессуар: очки в массивной оправе.

Подписчики Шуры отметили в комментариях, что его ноги стали излишне худыми. Они попросили его отметить Масленицу поеданием блинов и призвали перестать худеть.

«Саша, остановитесь! Хватит худеть, уже не в пользу»; «Ну Шура! Кушайте блины за ради Бога! На кого вы похожи уже, а?»; «Как мальчишка 20-ти лет», — отреагировали на пост фанаты.

Эстрадный артист после операции на желудке потерял 37 килограммов и кардинально преобразился. Кроме того, он справился с наркотической и алкогольной зависимостями и стал благодарить каждый день за здоровую жизнь. Сейчас Шура смеется над своей «знатной ряхой», когда видит старые снимки.