Россияне стали чаще инвестировать в иностранные бумаги

Москва, 12 марта. Объем инвестиций граждан России в иностранные ценные бумаги достиг 1,3 трлн рублей. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Однако большая часть акций и облигаций, принадлежащих россиянам, приходится на отечественные компании, передает газета «Известия».

По ее словам, в минувшем году увеличился интерес граждан к валютным активам. Приток денежных средств россиян в ценные бумаги иностранных корпораций-резидентов составил около 640 млрд рублей. За это время жители сняли со счетов и депозитов в иностранной валюте около 300 млрд рублей.

«В итоге оставшиеся больше 300 млрд — это дополнительные средства», — добавила Набиуллина.

Центробанк РФ всегда уделял внимание валютизации средств населения с точки зрения рисков, связанных с колебаниями обменного курса, резюмировала Набиуллина. Ранее ЦБ сообщил, какие страны больше всего владеют российскими государственными ценными бумагами.