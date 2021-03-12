В Баку заявили о незаконной переброске армянских военных на территорию НКР

Баку, 12 марта. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо с жалобой на нарушение границ и попытки размещения армянских военных в Карабахе.

Как отметил Байрамов в своем сообщении, Ереван нарушает трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года, и тайно перебрасывает личный состав через Лачинский коридор на территорию Азербайджана.

В сообщении указано, что армянские военнослужащие перемещаются на подконтрольную Азербайджану территорию Карабаха в гражданской форме и на гражданских автомобилях, чтобы уклониться от процедуры контроля, осуществляемой российскими миротворцами.

Также в письме идет речь о том, что семьи военнослужащих в Армении выразили протест в связи с переброской личного состава, о чем сообщили независимые СМИ.

Байрамов добавил, что размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана является нарушением международных обязательств Еревана.

Как сообщалось ранее, Армения анонсировала военные учения, которые пройдут в период с 16 по 20 марта.