Литовкин: Доклады шведских аналитиков появляются перед утверждением военного бюджета страны

Москва, 12 марта. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что исследования шведских аналитиков о превосходстве России в случае военного конфликта со странами НАТО всегда появляются перед утверждением военного бюджета Швеции. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

Эксперт считает, что, прежде чем опубликовывать подобные исследования, шведские аналитики должны ответить на главный вопрос: а собирается ли Россия на них нападать?

«Мы не собираемся на них нападать, и поэтому все их изыскания не имеют смысла, — утверждает собеседник ФАН. — Все их исследования посвящены одному — доказать своему правительству, что больше денег надо тратить на оборону, защищаясь от этих агрессивных русских».

Виктор Литовкин добавил, что еще одна цель подобных докладов — напомнить шведам, что, только вступив в ряды Североатлантического альянса, можно обеспечить безопасность страны от агрессии со стороны России. Вот только шведские ученые почему-то забывают при этом сказать, что в последние десятилетия агрессивно ведет себя как раз НАТО, говорит эксперт.

«Можно вспомнить Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сомали. И везде в этих странах фигурировали войска НАТО. Так что доклад шведских аналитиков можно считать политически ангажированным», — считает Виктор Литовкин.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению экспертов НИИ оборонных исследований Швеции (FOI), в случае масштабной войны Россия будет иметь превосходство над войсками Североатлантического альянса.