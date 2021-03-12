В Кирове увеличились случаи безбилетного проезда среди школьников

Киров, 12 марта. Школьники в Кирове стали чаще ездить в общественном транспорте, не оплатив проезд. Кондукторы фотографируют документы безбилетников и жалуются в школы.

Количество случаев безбилетного проезда школьников в Кирове стало расти после вступления в силу закона о запрете высаживать из автобусов детей, которые не купили билет. Причем школьники ездят на общественном транспорте целыми компаниями, рассказал гендиректора «АТП» Денис Пырлог.

Кондукторы нашли способ бороться с безбилетниками. Сотрудники фотографируют документы ребенка. В случае отсутствия, делают снимки тетради или дневника. Фото нужны для того, чтобы кондуктор мог показать фотографии руководителю и подтвердить, что ребенок ехал без билета, объяснил порталу Свойкировский.рф Денис Пырлог.

«Зарплата кондуктора зависит от количества перевезенных пассажиров. Чтобы она не потеряла в зарплате, я ей доплачу эти деньги сам, но мне нужны доказательства, чтоб кондуктор не слукавила», — добавил гендиректор «АТП».

Кроме того, организация направила два заявления в школы, чтобы привлечь внимание педагогов и родителей. Учителя будут объяснять школьникам, почему нужно платить за проезд.

До этого сообщалось, что федеральный закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет, вступил в силу 7 марта текущего года. Документ разработали в министерстве транспорта.