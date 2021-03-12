Запад и США готовят масштабную информационную атаку против вакцины «Спутник V»

Москва, 12 марта. Мощную информационную атаку против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» готовят США и союзники.

Об этом сообщает высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб. По данным источника, атаку будут совершать при помощи информагентств Reuters и BBC, а также фонда Сороса. Целевой аудиторией должны стать европейские страны, которые уже зарегистрировали вакцину. В их число входят Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

В рамках кампании будут продвигать тезисы о якобы «неэффективности и опасности» российского препарата. Все это будет подкреплено инсценировкой массовой гибели людей якобы после использования «Спутник V».

Также в скором времени стоит ожидать выхода «разоблачающих» материалов о будто бы некомпетентности иммунологов России. Вместе с тем Запад и США будут вести еще более агрессивное продвижение своей вакцины Pfizer, заключил источник.

Ранее стало известно, что жители Украины массово едут в Россию, чтобы поставить вакцину «Спутник V». Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что украинцы, живущие и работающие в России вместе с родственниками и друзьями, выбрали «Спутник V», наплевав на запреты Владимира Зеленского.