Второй Чернобыль: эксперт раскрыл, почему произошла ядерная катастрофа на «Фукусиме»

В марте 2011 года Японию потрясла катастрофа — авария на АЭС «Фукусима-1», которую сегодня многие сравнивают с Чернобылем. Главный эксперт по радиационной безопасности группы компаний «Городской центр экспертиз» Владимир Москаленко рассказал в интервью ФАН о ранее неизвестных фактах ядерной катастрофы.

11 марта 2011 года в Японии произошла крупнейшая со времен Чернобыля катастрофа — в водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1». Несмотря на то, что системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения, 15-метровая волна пробила ограждения станции. Это привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии присвоили максимальный, седьмой уровень.

Радиация отравила территории в радиусе 20 км от станции, а более 160 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Теперь же лишь пятая часть зоны отчуждения считается непригодной для проживания. Саму электростанцию власти Японии изначально планировали полностью восстановить к 2021 году, однако высокие уровни радиации в поврежденных энергоблоках вынудили их пересмотреть свои планы — АЭС было решено разобрать.

Эксперт Владимир Москаленко прокомментировал события, который произошли в Японии десять лет назад. Неожиданностью для него стал тот факт, что на АЭС не сработали вспомогательные насосы, призванные охлаждать реактор.

«В этот день мне удалось связаться с экспертами. Что мне сразу бросилось в глаза, когда нам показали план АЭС «Фукусима-1»? Атомная электростанция от моря была защищена специальной стеной, которая оказалась слабой. Но я не увидел на схеме месторасположение всякого рода вспомогательных механизмов. Что это значит? В АЭС есть главный циркуляционный насос, который гоняет воду первого контура. Если он выходит из строя, то на этот случай есть вспомогательные (запасные) насосы. Их я на «Фукусиме-1» не увидел. Для меня это стало неожиданностью, потому что без дополнительной защиты АЭС не должна работать», — указал эксперт.

Владимир Москаленко рассказал, почему произошел взрыв на атомной электростанции в Японии. По его словам, всему виной водород.

«Впоследствии оказалось, что все вспомогательные элементы атомной электростанции находились под землей. Когда туда хлынула вода, все они были выведены из строя. Из-за этого нечем было прокачивать воду через реакторы. Далее произошло расплавление элементов. В момент, когда перестают работать насосы и начинается расплавление, выделяется большая температура, после чего вода разлагается на водород и кислород. Именно водород привел к взрывам на Чернобыльской АЭС и «Фукусиме-1», — сказал собеседник ФАН.

Он также рассказал, как не допустить повторения катастроф, которые произошли в Чернобыле и Японии.

«На «Фукусиме» авария произошла из-за сильного землетрясения и цунами, а в Чернобыле — из-за безрассудных действий некоторых людей, которые хотели, грубо говоря, выпендриться, хотели доказать недоказуемое и допустили грубую ошибку. Чтобы таких аварий впредь не происходило, желательно больше не строить атомные электростанции на берегу моря. Тем более что Япония находится в сейсмоопасной зоне. Кроме того, не должно быть никаких отклонений от инструкций. Сегодня они соблюдаются очень жестко. В последнее время благодаря техническим средствам и организационным мероприятиям, связанным с недопущением отклонений, вырос уровень безопасности атомных электростанций», — резюмировал Владимир Москаленко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на Хмельницкой АЭС зафиксировали аварийное отключение энергоблока. Блок №2 остановился во время испытаний при проведении планового ремонта.