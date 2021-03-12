Эксперты назвали «северный вызов» США в Арктике лучшей мишенью для русских ракет

Размещение четырех стратегических бомбардировщиков ВВС США на норвежской авиабазе Орланд означает возвращение американских властей к эпохе холодной войны. ФАН поговорил с военными экспертами и выяснил, что реальной военной угрозы для Северного флота России эти самолеты не представляют.

«Северный вызов», как называют это событие в одном из американских изданий, — ничто иное как политическая бравада Вашингтона, уверены эксперты.

«Уланы» в Норвегии

Четыре стратегических сверхзвуковых «Улана» — так в американских ВВС принято называть бомбардировщик В-1В — приземлились в норвежском Орланде 22 февраля. В официальном заявлении Пентагона тогда говорилось, что «четыре единицы В-1В из 7-го бомбардировочного крыла, размещенного на авиабазе Дэйс, штат Техас, прибыли в Норвегию для подготовки к действиям на возможном европейском театре военных действий».

Возвращение к эпохе холодной войны — так военный эксперт Юрий Кнутов охарактеризовал появление американских бомбардировщиков на севере Европы. Это скорее политический шаг, а не военный, считает собеседник ФАН. По его мнению, таким образом США ставят под удар своего союзника по НАТО.

«Это возврат к временам холодной войны, когда в северных широтах летали американские В-52 в рамках программы «Хромированный купол». На мой взгляд, размещение сейчас в Норвегии В-1В прежде всего должно волновать Норвегию, так как их база Орланд, где находятся американские самолеты, в случае конфликта станет мишенью для наших ракет», — уверен военный эксперт.

«Северный вызов» для России

Американские издания, близкие к военному ведомству США, поспешили заявить, что появление в Норвегии стратегической четверки станет новым «северным вызовом» для России. Дескать, теперь благодаря этим бомбардировщикам американцы и их союзники по НАТО получат полный контроль над Баренцевым морем, где находятся основные базы Северного флота России. Фактически, эти бомбардировщики «запрут» русские военные корабли, перекрыв им доступ в Атлантический океан, утверждают американские СМИ. Дальность полета американских В-1В позволит им также контролировать арктическую зону, говорится в одной из статей.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика ВВС США не в силах справиться с заявленной задачей.

«Четыре бомбардировщика — не та сила, которая сможет «запереть» наш Северный флот в Баренцевом море. Надо понимать, что В-1В — это не всепогодная авиация, и, как показала практика, они не вылетают при ухудшении погоды, которое часто бывает в том регионе», — объясняет эксперт.

Хромая лошадь Пентагона

Стоит присмотреться и к самим «галопирующим на сверхзвуке «Уланам». Американские стратегические машины давно уже не способны не то что к галопу — для большинства из 63 самолетов и простая пробежка по рулежной полосе авиабазы уже не под силу.

Все дело в том, что эти бомбардировщики практически выработали свой ресурс, утверждает капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дадыкин. Принятые на вооружение почти 40 лет назад самолеты в военном ведомстве США считаются устаревшими. Их вывели из состава ядерных стратегических сил еще в середине 1990-х, утверждает Дадыкин.

«У США сейчас аховая ситуация с В-1В: большинство самолетов выработало моторесурс, как они сами говорят, боеготовых самолетов всего около десятка. Это показатель какого-то нервического состояния Соединенных Штатов, потому что они, скажем так, припоздали прийти в Арктику», — считает эксперт.

Тем не менее военное ведомство США настолько уверено в этих самолетах, что уже через четыре дня после перелета В-1В в Норвегию два американских бомбардировщика устроили первую провокацию против России. Вылетев из авиабазы Орланд, ракетоносцы выполнили первую совместную учебную миссию по «тактической интеграции», как заявили в Пентагоне, с норвежскими ВВС и ВМС в акватории Баренцева и Норвежского морей.

Лучшая мишень для ПВО

Скорее всего, подобный полет ставил целью определить силы российских ПВО, прикрывающих наши военные базы в Баренцевом море. Юрий Кнутов объясняет: Северный флот надежно прикрыт с воздуха. Противовоздушная оборона в этом регионе — одна из самых мощных, считает эксперт.

«На Севере у нас очень сильная система ПВО. Она базируется как на кораблях — это комплексы «С-300» морского базирования, «Панцирь», «Тор» морской пойдет, — рассказал собеседник ФАН. — Тот же «С-500» у нас на подходе в этом году, плюс комплекс наземной системы ПВО. Северный флот в состоянии отразить удар противокорабельных ракет, которые размещаются на американских В-1В».

Противокорабельные ракеты — тот самый главный аргумент «северного вызова», как считают в Пентагоне. Каждый из В-1В способен нести до 24 ракет AGM-158 JASSM с дальностью полета до 360 км и до 980 км в модификации JASSM-ER. Эти ракеты обладают точностью попадания в цель с отклонением в три метра и, как заявляют в военном ведомстве США, способны потопить практически любую надводную цель.

Вот только американские военные аналитики забывают, что тактико-технические характеристики этих ракет давно и хорошо известны нашим военным. Юрий Кнутов заверяет, что лучших мишеней для наших систем ПВО и придумать сложно.

«Ракеты, которые несут В-1В, — это модифицированные противокорабельные ракеты «Гарпун», которые для наших новых противовоздушных систем являются хорошей мишенью. По подобным мишеням мы стреляем на полигонах ежегодно и по нескольку раз», — объясняет военный эксперт.

Арктика как цель США

В Министерстве обороны США любят подчеркивать, что сотрудничество Вашингтона с союзниками в Арктике должно укрепить региональную безопасность и помочь удержать стратегических конкурентов — читай, Россию — «от желания в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок». На самом деле, американцы преследуют свои, чисто меркантильные цели. Им важно завоевать стратегическое преимущество в Арктике.

По словам Виктора Мураховского, в Вашингтоне спохватились лишь тогда, когда Россия значительно упрочила свои позиции в Арктическом регионе.

«Надо понимать, что США наращивают свое присутствие в Арктике, но мы еще до этих телодвижений американцев восстановили этот процесс. У нас аэродром на острове Земля Александры в архипелаге Франца-Иосифа — самый северный аэродром в этом регионе. У нас сегодня очень серьезные силы сосредоточены в Арктике, так что сильно переживать из-за появления четырех В-1В в Норвегии я бы не стал», — утверждает собеседник ФАН.

Впрочем, четверка В-1В — это лишь первые ласточки у северных границ России. Осло и Вашингтон недавно продлили соглашение о дислокации на территории Норвегии подразделений морской пехоты США, увеличив их численность в два раза. Идет строительство радиолокационной станции ПРО «Глобус-3», расположенной в 25 км от российской границы на острове Варде. Обновляется портовый терминал Гротсунд для обеспечения приема атомных подводных лодок Военно-морских сил США.

Тем не менее, даже столь глобальные, на первый взгляд, перемены так и не смогут обеспечить Вашингтону первенство в арктической гонке, уверен Василий Дадыкин.

«Сегодня Россия настолько укрепила свои позиции в Арктическом регионе, что такие уколы, как четыре американских самолета, впрочем как и строительство базы подводных лодок США в Норвегии, не представляют особой угрозы», — считает он.

Новый «северный вызов» Соединенных Штатов, брошенный России в Арктике, — не более чем разрекламированный миф, считают российские эксперты. Обеспечить явное американское военное присутствие в регионе Пентагону уже не удастся.