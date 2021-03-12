Суд взыскал 140 млн рублей с Цеповяза и его бывшей жены по делу банды Цапков

Краснодар, 12 марта. Краснодарский краевой суд взыскал 140 млн рублей с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней по делу о вымогательстве членами банды Цапка у Александра Исюка.

В 2010 члены банды вымогали у бизнесмена 70 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело в отношении Федора Стрельцова, Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Приговоренный к пожизненному сроку Алексеев дал показания против других членов банды.

Суд обязал Цеповяза и его бывшую супругу выплатить Исюку 74 млн рублей в качестве компенсации полученных от него денежных средств. Остальная сумма является «процентами за пользование чужими денежными средствами», сообщил адвокат Исюка Генрих Хачатуров.

В 2018 году в Сети появилось фото осужденного на 20 лет Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и икру в колонии. В УФСИН по Амурской области сообщили, что по данному факту была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Снимки были сделаны в 2015 году, сообщала газета A42.RU.