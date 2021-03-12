Власти Коннектикута перевели в реабилитационный центр 65 коз из-за зверств хозяйки

Хартфорд, 12 марта. Американская экологическая активистка лишилась 65 коз из-за жалоб местных жителей.

Животных конфисковали власти Коннектикута. На плохое содержание коз пожаловались местные жители.

Сотрудники департамента сельского хозяйства отметили неудовлетворительное состояние питомцев. Козам не подрезали копыта, им не хватало воды, хлев был заполнен навозом. В итоге животных перевели в реабилитационный центр под присмотр ветеринаров.

Владелицей коз оказалась Нэнси Бертон. Женщина является основательницей правозащитной группы Connecticut Coalition Against Millstone, борющейся с АЭС «Милстоун». По словам хозяйки коз, она завела питомцев для определения уровня радиации в молоке.

Ранее стало известно, как козы и собаки мешают проводить занятия в украинской школе. В образовательном учреждении в Кропивницком украли ограждение, что способствовало развитию проблемы.