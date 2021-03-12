Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Украины

Брюссель, 12 марта. Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении российских физических лиц и организаций из-за "подрыва суверенитета Украины".

Индивидуальные санкции против граждан РФ действуют с 2014 года, в список не вносились какие-либо изменения. В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны ЕС.

Крымский полуостров вошел в состав России по результатам проведенного референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.