Экс-участник «Дома-2» рассказал, какие мужчины привлекают Водонаеву

Москва, 12 марта. Шоумен Рустам Солнцев некогда пытался построить отношения с телеведущей Аленой Водонаевой в рамках проекта «Дом-2». У его возлюбленной оказались специфические вкусы.

Бывший участник реалити-шоу так и не нашел свою любовь. Солнцев признается, что его в романтическом контексте привлекают люди как мужского, так и женского пола. Однако глубокие и искренние чувства он до сих питает к Алене Водонаевой. По словам Солнцева, однажды она ему отказала, потому что не знала, чего хочет.

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» шоумен назвал экс-возлюбленную «колхозной бабой». Водонаева часто боялась совершить ошибку, но все равно выбирала недостойных ее мужчин.

«Ей всегда нравились какие-то «барбосы» ужасные», — сказал Солнцев в интервью.

Водонаева недавно призналась, что страдает из-за проблем с волосами. Из-за этого ей пришлось сменить привычную прическу и начать курс восстановительных процедур, который продлится минимум два года.