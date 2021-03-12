Цепная реакция: как Ливан оказался на грани социальной и экономической катастрофы

Прошедшая неделя в Ливане отметилась очередным ухудшением и без того сложной экономической ситуации. На фоне локдауна местная валюта снова обвалилась по отношению к доллару и перешагнула отметку 10 000 лир за одну единицу валюты США. И это против курса в 8 500 лир еще несколько дней назад. Следом произошел закономерный скачкообразный рост цен вообще на все товары, который накалил и так непростую ситуацию.

О том, как будут развиваться события в Ливане и к чему могут привести массовые протесты в стране, рассказывает автор Telegram-канала «Записки авантюриста».

По всей стране продолжаются акции протеста. И если в центральных регионах это привело к перекрытию основных автомагистралей, то в Сайде и Триполи зафиксированы случаи нападений на магазины и автозаправки, столкновения с армией и полицией.

????????✊????: Yesterday anti-government protestors in #Lebanon demonstrated against corruption, the miserable economic situation, and declining standard of living.#أخبار_الساحة #LebanonProtest pic.twitter.com/nVZKMmroNT — Revolution Watch (@RevoWatch) March 11, 2021

Пару слов необходимо сказать о тактике протестующих. В отличие от событий 2019 года идея перекрывать дороги и устраивать логистический коллапс в своей стране уже вызывает не массовое одобрение, а встречную агрессию.

Правительство все равно передвигается другими маршрутами. А блокада не дает поступать в том числе и жизненно важным товарам. К примеру, директор больницы им. Рафика Харири уже назвал действия протестующих одной из причин смертей больных коронавирусом, которым вовремя не успели подвезти кислород из-за пробок по всей стране.

За последние дни произошло несколько столкновений протестующих и автовладельцев, которые происходят без стрельбы — но это только пока. Горящие мусорные баки и покрышки вместе с прочей романтикой революции хорошо смотрелись, когда средняя зарплата была в районе $800, но не сейчас, когда на руки люди стали получать около сотни.

На подходе и энергетический кризис, связанный с невозможностью государства обеспечить население энергией. Сейчас централизованная система электроснабжения работает по 4-5 часов в сутки. Все остальное время используется энергия домашних дизель-генераторов, не очень приспособленных для постоянной работы.

Однако из-за той же девальвации национальной валюты ливанские энергетические компании лишились возможности осуществлять ремонт и покупать комплектующие.

Привести стоимость энергии к рыночной цене нет возможности, так как это приведет к очередным протестам. Поэтому несколько энергокомпаний вырвались из замкнутого круга ливанской экономики и объявили об уходе с рынка. Правительство и население с тревогой ждут лета, когда нагрузка на электросети возрастет многократно. Готового решения у проблемы нет.

Возможных путей выхода из ситуации у ливанцев немного и все они связаны с длительным периодом санации экономики и политической сферы. С отсутствием правительства частично связаны и проблемы с экономикой, поскольку международные финансовые организации не готовы работать с временно исполняющими обязанности министрами. При этом добровольцев, желающих руководить потерявшим управление кораблем ливанской государственности, пока не видно. Даже на фоне жесточайшего за последние 20 лет финансового краха не прекращаются подковёрные драки многочисленных ливанских политических групп и их лоббистов.

Весь вопрос сейчас состоит в том, насколько долго лидеры мнений и главы общин смогут удерживать под контролем агрессию молодежи, потерявшей жизненные перспективы, и взрослого населения, у которого нет денег на содержание своих детей.

Если растущий радикализм купировать не получится, а власти Ливана не смогут в ближайшие месяцы восстановить хотя бы остатки экономики и остановить падение лиры, страна рискует оказаться на пороге нового ожесточенного военно-гражданского конфликта. Пока ряд аналитиков называет возможной цену и в 25 000 лир за доллар через полгода, если не начнется экстренное оздоровление финансовой сферы. В таком случае регион ждет катастрофа.

Беда не только для Ливана

Окончательный крах в Ливане может обернуться негативными последствиями и для его соседа — Сирии. Необходимо учитывать тот факт, что экономики этих стран связаны. Это и банковские переводы из-за рубежа, которые долгое время помогали выжить многим сирийцам после отключения от международной банковской системы, и морские грузы из Триполи, идущие в обход санкций. Наконец, сезонные работы, на которые приезжали сирийцы, и старая добрая контрабанда, которая трудоустраивала людей хоть как-то.

Обрушение экономики Ливана неизбежно скажется и на падении и так невысокого уровня жизни в Сирии. Это, в свою очередь, вполне может привести уже не к политическим, а к голодным бунтам на территории республики.