Прошло 11 долгих лет: как Петр Порошенко поддержал соглашения с Москвой в 2010 году

Киев, 12 марта. Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал в 2010 году Харьковские соглашения с РФ, предусматривающие продление размещения Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта поручил СБУ возбудить уголовные дела о госизмене народных депутатов, которые 11 лет назад проголосовали за ратификацию соглашений. Порошенко, назвавший договор с Москвой взаимовыгодным, попадает в этот список.

Заявление бывшего украинского лидера в 2010 году опубликовали многие СМИ. Он сказал, что Москва не выведет Черноморский флот из Крыма, а Киев не способен оплачивать счета за предоставляемое Россией «голубое топливо». Поэтому заключение соглашений стало выгодным для обеих сторон, отмечал Порошенко.

Также экс-глава Украины уточнял, что продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения между Киевом и Европой.

«У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней», — говорил он.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все больше берет курс на политику своего предшественника Порошенко.