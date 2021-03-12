Песков заявил об отсутствии в графике Путина на апрель встречи «нормандской четверки»

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин не планирует проведение переговоров в «нормандском формате» весной, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В графике президента нет апрельской встречи с участниками «нормандской четверки», сообщает РИА Новости. В состав группы входят лидеры Германии, Франции, Украины и России.

О предстоящей встрече стран-участниц "нормандского формата" заявил украинский политик Леонид Кравчук. При этом окончательной даты глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу не назвал.