Команда чиновников Дагестана стала первой, кто не проиграл в футбол сенаторам Совфеда

Махачкала, 12 марта. Футбольная команда, составленная из дагестанских чиновников, стала единственной, кто пока не проиграл команде Совета Федерации России. Встреча, прошедшая в рамках Дней Дагестана в верхней палате парламента, завершилась ничейным результатом, выяснил ФАН.

«Игра получилась довольно упорной, и мы достойно ее завершили ничейным мирным результатом. Выяснилось, что мы – единственная команда, которая не проиграла коллективу Совета Федерации», — рассказал журналистам глава Минпечати республики Умаросман Гаджиев, сыгравший в памятном матче.

В региональном Минспорте ФАН подтвердили, что товарищеская игра проходила в Москве и завершилась ничейным результатом. Всего в состав дагестанкой команды вошли 19 человек.

«Встреча футбольных команд завершилась в ничью 3:3», — сообщили в министерстве.

Там затруднились назвать состав команды Совета Федерации, но привели полный список участников матча от северокавказской республики. Так, в нее, помимо уже упомянутого Гаджиева, вошли вице-премьер правительства региона Муслим Телякавов, врио руководителя Минтуризма Расул Ибрагимов, президент федерации футбола республики Будун Будунов, глава региональной федерации вольной борьбы Сажид Сажидов, представители Минспорта и Минсельхозпрода, а также тренеры спортивных школ республики.

По словам Гаджиева, достойно отыграть матч дагестанской команде помог Будун Будунов — в прошлом профессиональный футболист. Министр добавил, что коллектив Совета Федерации приглашен провести ответную игру в Махачкале.

«Результат, конечно, был получен благодаря профессиональным футболистам. Будун Будунов сделал погоду в этой игре. Он уже давно завершил карьеру, но продолжает поддерживать форму. Мы пригласили команду сенаторов в Махачкалу для проведения ответной встречи. Уверен, что независимо от результата матча, это укрепит нашу дружбу», — сказал глава Минпечати республики.

Товарищеская игра по футболу между представителями дагестанских властей и членами Совета Федерации проходила в рамках Дней региона, приуроченных к 100-летию образования ДАССР.

Экс-нападающий Будун Будунов за время профессиональной карьеры играл в махачкалинском «Анжи», столичной «Москве», томской «Томи» и грозненском «Тереке». В 2008 году он завершил спортивную карьеру, после чего занял пост заместителя министра по физической культуре и спорту Дагестана и президента Футбольного союза республики. Позднее работал заместителем главы Хасавюртовского района, с 2019 года — председатель Федерации футбола РД.

Ранее ФАН сообщал о планах организации и проведения товарищеского футбольного матча. Отмечалось, что он состоится по всем спортивным правилам.