Как Руанда осваивает космос: от постройки спутников до создания профильного агентства

Нижняя палата парламента Руанды одобрила закон о создании национального космического агентства (RSA). Республика станет двадцатой африканской страной, которая уделяет этой сфере значительное внимание либо имеет отдельное ведомство, занимающееся вопросами внеземного пространства.

Однако у официально несуществующей организации, уже почти три месяца есть Twitter-аккаунт, а кабинет министров назначил директора RSA еще в августе 2020 года.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему руандийская космическая программа создается в непривычном порядке и в какой компании окажется новое ведомство среди аналогичных организаций Черного континента.

Отложенный старт

Развитие руандийской космической программы происходит в несколько непривычном для российских граждан порядке. В 2019 году у страны появился первый спутник Icyerekezo, разработанный британской компанией OneWeb. Он занимается обеспечением сельских школ Интернетом.

К концу года орбитальная группировка республики увеличилась вдвое. Еще один аппарат, получивший название RWASAT-1, создавался усилиями команды руандийских инженеров, правда, на базе Токийского университета в Японии.

Запущенное с борта МКС устройство оборудовано двумя миниатюрными камерами и предназначено для сельскохозяйственного и экологического мониторинга. На первый взгляд ситуация сложилась парадоксальная: у страны на управлении числятся уже два спутника, но специальной структуры, отвечающей за космическую программу, все еще нет.

Только через полгода правительство одобрило открытие руандийского космического агентства (RSA). Планировалось, что организация начнет работу в июле. Однако, чтобы назначить директора, которым впоследствии стал подполковник Фрэнсис Нгабо, потребовалось три месяца.

Полноценно приступить к работе так и не вышло, поскольку в республике до сих пор отсутствовал закон о создании ведомства. Получилось, что страна сначала сформулировала космическую программу, приступила к ее реализации, назначила ответственное лицо и только после этого создала соответствующее управление.

Особый африканский путь

Подход Руанды к освоению космоса продиктован практическими соображениями. Использование достижений других государств позволяет отказаться от постройки собственного космодрома, разработки ракет-носителей и создания приборостроительной промышленности, способной производить электронику для космоса. Это стало бы неподъемной задачей для экономики страны.

В то же время умелое использование спутников позволяет предпринимать превентивные меры и сокращать последствия стихийных бедствий, повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли а также контролировать застройку городов.

Благодаря развитию технологий можно собирать небольшие спутники, которые выводятся на орбиту десятками. Это существенно снижает цену запуска каждого отдельного аппарата, что делает его доступным для самых небогатых стран. В связи с чем собственным устройством может обзавестись отдельное ведомство, без создания национальной космической программы и соответствующего управления.

В таком положении оказалась не только Руанда. Другие африканские государства запустили уже более 40 спутников, часть из которых строились силами местных инженеров. Но ни один из них не запускался с территории континента.

Фактически на сегодняшний день возможно создание спутников «под ключ», вообще без участия специалистов со стороны заказчика. Однако африканские государства все равно организовывают собственные космические агентства и разрабатывают долгосрочные программы освоения внеземного пространства.

Причина этого кроется в экономическом и технологическом развитии. Руанда, как и многие другие страны Черного континента, остается преимущественно аграрной республикой. Однако подобный уклад народного хозяйства не может обеспечить быстро растущее население высокооплачиваемыми рабочими местами и угрожает непрекращающейся зависимостью от поставок высокотехнологичных товаров извне.

Поэтому Руанда заинтересована именно в росте собственной космической программы, которая послужит локомотивом для других сфер экономики. Аналогичных взглядов придерживаются и в других государствах Африки.

В космос из Африки

Страны Черного континента отказываются от простого приобретения спутниковых данных, предпочитая создавать и развивать собственные орбитальные группировки. Но запуск аппаратов остается прерогативой ведущих космических держав.

При этом ранее в Африке существовало пять космодромов: в Алжире, ДРК, Египте, Кении и ЮАР. Большинство из них уже давно не функционируют. Исключением является кенийский космодром Сан-Марко, в состав которого входит действующая станция космической связи, а также южноафриканский испытательный полигон Оверберг.

Впрочем, если перспективы возвращения Кении к космическим запускам весьма туманны, то в ЮАР работы над изобретением собственных ракет-носителей уже ведутся. В понедельник, 8 марта 2021 года, с полигона в Западном Кейпе стартовала испытательная ракета-носитель Phoenix-1B Mark IIr, разработанная силами местных ученых и инженеров.

Она достигла высоты 17,9 км, что является рекордом для африканских ракет гибридного типа. В дальнейшем предполагается, что программа приведет к созданию легких носителей, способных выводить на орбиту малые спутники общим весом до 200 кг.

Руанда в силу географического положения не имеет возможности построить свой собственный космодром. Поэтому она вынуждена искать партнеров для вывода полезной нагрузки за пределы земной атмосферы.

Будет ли это ЮАР или более опытная в области космических запусков страна — неизвестно. Однако открытие собственного космического агентства говорит о том, что в Кигали намерены бороться за ведущие роли среди космических держав Черного континента.