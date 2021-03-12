Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Боярский предрек печальное будущее российскому футболу

Боярский о российском футболе: Дальше так отставать уже неприлично

Москва, 12 марта. Актер и певец Михаил Боярский во время беседы с корреспондентом «РБ Спорт» дал неутешительный прогноз для российского футбола. Артист уверен, что в нашей стране данный вид спорта и дальше будет «катиться под откос». 

Поводом для обращения за комментарием к Михаилу Боярскому послужил громкий факт — Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА, уступив Нидерландам.  

«Давно пора что-то менять в нашем футболе, и этот рейтинг — хороший повод задуматься, взяться за голову, потому что дальше так отставать уже неприлично», — считает Боярский.

По мнению актера, российской футбольной школе просто необходимо повысить свой потенциал, потому как рассчитывать на какие-то другие способы решения данного вопроса просто бесполезно.

«Нужны хорошие, грамотно обученные игроки, — уверен Михаил Сергеевич. — Сейчас же все занимаются коммерческими мероприятиями и никакого профессионализма в плане повышения спортивных достижений не замечается». 

Исполнитель хита «Зеленоглазое такси» полагает, что несмотря ни на что, ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время и российский футбол «и дальше будет катиться под откос».

Боярский предрек печальное будущее российскому футболу

Начиная со следующего еврокубкового сезона только одна команда от России сможет попадать в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. 

Ранее ФАН писал о футболе ампутантов. Тренер сборной отметил, что мужчины показали такой футбол, что и костыли, и физические особенности выглядели лишь атрибутами знакомой игры. Российская сборная — пятикратный чемпион мира по футболу ампутантов.  Сейчас они готовятся к чемпионату Европы в Польше.

Новости партнеров