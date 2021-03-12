Пластический хирург рассказал, какие операции могли делать Пугачева и Распутина

Москва, 12 марта. Певицы Алла Пугачева и Маша Распутина могли недавно сделать операции ради красоты, рассказал пластический хирург Иван Володченков.

На подозрения о том, что исполнительницы делали пластические операции, поклонников навело фото певиц, снятое на программе «Сегодня вечером». Пользователям соцсетей показалось, что Пугачева и Распутина выглядят на снимке неестественно. Хирург частично подтвердил догадки фанатов, отметив, что у Примадонны была не одна подтяжка лица.

«Скорее всего, недавно певице делали «корнер лифт» — подтяжку уголков губ. Это как раз дает эффект таких ямочек, как на фото. Скорее всего, их не заполнили филлером, поскольку ямочки сильно заметны», — сказал Володченков.

Что касается Распутиной, то у нее, по словам эксперта, тоже была не одна пластическая операция. Вероятно, певица что-то делала со скулами и глазами. Кроме того, исполнительница могла прибегнуть к татуажу губ и инъекциям гиалуроновой кислоты.

«Возможно, врачи использовали для объема жир пациентки, но в любом случае такой избыточный объем губ и их форма выдают недавнюю пластику», — добавил пластический хирург в комментарии kp.ru.

Маша Распутина уделяет внимание не только лицу, но и фигуре. Недавно певица удивила поклонников подкаченным телом. Фанаты отметили, что 56-летняя знаменитость находится в прекрасной форме.