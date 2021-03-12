Американские аналитики предсказали исход столкновения МиГ-31 и В-1В в Арктике

Вашингтон, 12 марта. США демонстрируют готовность усилить свое присутствие в Арктическом регионе. Однако они должны готовиться и к российскому ответу. О возможных последствиях сообщает Military Watch.

Недавно США отправили еще один бомбардировщик B-1B Lancer на авиабазу за Полярным кругом. Такие действия совершаются на фоне возрастающих американских инвестиций в расширение военного присутствия вблизи российской Арктики, сообщают обозреватели издания Military Watch, передает «ПолитРоссия».

Истребители В-1В представляют собой единственный в мире класс активных сверхзвуковых бомбардировщиков. Однако даже они не смогут составить конкуренцию российским военным самолетам МиГ-31 и Су-34, отметили авторы.

«Самый опасный и тяжелый российский самолет, построенный для воздушного боя, МиГ-31БМ Foxhound, также был развернут в этом регионе и может отслеживать и поражать бомбардировщики B-1B на дальности 400 км», – отмечают эксперты.

Российские истребители легче в обслуживании, чем их конкуренты, а также достаточно долговечны для нахождения в суровом арктическом климате. Столкновение В-1В и МиГ-31 закончится сокрушительным поражением американского истребителя, резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, как МиГ-31 наводит страх на НАТО.