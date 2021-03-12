Прощеное воскресенье 2021: традиции и запреты, как подготовиться к Великому посту

Завершается веселая, сытная и немного разгульная масленичная неделя. Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, 14 марта. С 15 марта начинается Великий пост, который продолжается до 1 мая включительно. 2 мая православные христиане отмечают Пасху — Светлое Воскресение Христово.

Традиции Прощеного воскресенья

Хотя Прощеное воскресенье еще относится к Масленице, верующие стараются в этот день умерить разгул. Поесть блинов с начинками и припеками еще можно, но слишком налегать на еду и особенно выпивку на Руси в этот день было не принято: впереди длительный период великопостного воздержания, и в него лучше войти плавно, заранее подготовившись.

В народе Прощеное воскресенье называли «целовальник», поскольку, прося друг и друга прощение, верующие троекратно целовались (во время пандемии рекомендовано по возможности отказаться от этой традиции). Целование на Прощеное воскресенье является прообразом, «репетицией» пасхального христования.

О том, как просить прощения, и какой ответ нужно дать тому, кто просит прощения, читайте в материале ФАН.

Отметим главное: и просить прощение, и прощать ближнего нужно очень искренне, от всего сердца, только в этом случае это «засчитывается».

Как подготовиться к Великому посту

Подготовка к Великому посту включала себя посещение храма (в Прощеное воскресенье это особенно важно).

К вечеру, отдав дань масленичным послаблениям, следует по возможности убрать с глаз скоромную еду. Поскольку в русских традициях едой не принято разбрасываться, рачительные хозяйки на Прощеное воскресенье новые блюда не готовили, доедали то, что осталось от предыдущих дней Масленицы.

Вечером было принято гулять, провожая зиму, тем более что в это время как раз сжигается чучело Масленицы.

Что нельзя делать

В Прощеное воскресенье на Руси была под запретом любая работа, кроме приготовления пищи. Нельзя ссориться и браниться, желать ближнему зла. Нельзя просить прощение неискренне и отказывать ближнему в прощении. Считается, что тех, кто нарушил это правило, настигнет божья кара.

Также в этот день под запретом любые гадания, ворожба и другие считающиеся бесовскими развлечения, на которые во время Масленицы смотрят сквозь пальцы.

О том, как следует проводить Великий пост, читайте в материале ФАН. Краткие сведения об этом периоде представлены в инфографике.