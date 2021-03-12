На Кубани первыми в России начали производить напитки на растительной основе

Краснодар, 12 марта. Сейчас в Лабинске пока завершили лишь первый этап проекта. Уже начат выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Их производят на основе продуктов, не содержащих ГМО, под известным брендом Alpro. Раньше их делали исключительно в Бельгии, Франции и Великобритании. На реализацию этой инициативы инвестором было потрачено свыше миллиарда рублей.

«Реализация проекта соответствует стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, одним из ключевых направлений которой является развитие «Кластера экологизированного АПК с глубокой умной переработкой», — рассказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

В регионе уделяют особое внимание развитию двусторонних связей с иностранными компаниями, строятся долгосрочные и стабильные отношения. Уже сейчас на Кубани работают более 300 предприятий с участием иностранного капитала. Они представлены более чем в 30 странах мира. По объему освоенных инвестиций Краснодарский край занимает лидирующие позиции, а исходя из данных ежегодного опроса иностранных компаний — это самый перспективный регион для ведения бизнеса.

«Это новое направление в структуре нашего бизнеса, которое мы активно развиваем и в России. Мы хотим, чтобы люди лучше питались и были более здоровыми. Уверен, что локализация такого известного бренда будет этому способствовать. Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам оказывают власти Краснодарского края», — сказал Чарли Каппетти, генеральный директор группы компаний Данон в России.

Эксперты подсчитали, что за прошедший год потребление растительного молока в России выросло более чем на 50%. Есть все предпосылки, что в 2021 году этот тренд сохранится.

В администрации региона особо подчеркивают, что для развития экономики Кубани необходимы инвесторы, которые будут ориентированы на глубокую переработку местной сельхозпродукции. Для этого в крае есть четкая законодательная база и большой перечень мер поддержки, которые привлекают инвесторов.

Ранее ФАН писал о том, что Владимир Путин посоветовал бизнесменам направлять инвестиции в Россию. Главы отечественных компаний и акционеры могут сами решать, куда направлять свои ресурсы, отметил глава государства. Однако лучше это делать дома, развивая бизнес внутри страны.