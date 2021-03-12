Замедление Twitter обсудили сегодня. ФАН-ТВ

На этой неделе Роскомнадзор замедлил работу Twitter. В популярной социальной сети несколько лет распространяли незаконные публикации.

Медленный Twitter. Сегодня в Общественной палате РФ обсудили решение Роскомнадзора и поговорили о последствиях.

«По законодательству Российской Федерации есть определенный контент, запрещенный к распространению в СМИ и социальных сетях. У Twitter более 3 000 тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года Twitter распространяются. Это информация о распространении наркотических средств, информация, которая побуждает несовершеннолетних к суицидальным действиям и информация, которая вовлекает несовершеннолетних в массовые акции протеста», — говорит Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ.

Рифат Сабитов отметил, что решение Роскомнадзора можно считать мягким. Сейчас снизалась скорость загрузки видео и фото в социальной сети. Представитель Роскомнадзора также прокомментировал ситуацию.

«Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — ответил Евгений Зайцев, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора.

В обсуждении участвовал заместитель руководителя аналитической службы «Диалог» Тимофей Ви. По его словам, иностранная социальная сеть не боролась с фейками о коронавирусе.

«Безусловно, отечественные социальные сети идут на контакт и активно удаляли фейки. Facebook и Instagram тоже осуществляли конструктивную деятельность по распространению фейков. Что касается Twitter, показатель был нулевым», сказал Тимофей Ви.

Решение замедлить работу Twitter поддержали и в «Лиге безопасного Интернета». Директор организации Екатерина Мизулина не исключила полную блокировку платформы и добавила, что иностранным платформам необходимо создать представительство в России. Так они смогут работать наравне с другими мессенджерами: платить налоги по законодательству и выполнять другие обязанности.

«Мы, конечно, приветствуем решение Роскомнадзора. Наконец-то мы видим, что регулятор перешел от слов, штрафов к реальным техническим мерам к платформе, которая имеет колоссальное количество деструктивного материала», — пояснила Мизулина.

Спикеры рассматривали и другие способы борьбы с незаконным контентом в социальной сети. Например, штрафы или запрет рекламы.

«Объем digital-рекламы сегодня приближается к 200 миллиардам рублей, превышает объем телевизионной рекламы. По разным экспертным оценкам, Twitter зарабатывает 3–4 миллиарда рублей», — оценил доход соцсети Антон Горелкин, депутат Государственной думы РФ.

Особое внимание следует уделять российским производителям мессенджеров. Отечественные интернет-площадки могут стать достойными конкурентами зарубежным.

«Я думаю, надо призывать Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций и специалистов IT. Не секрет, что многие уезжают за границу. Надо создавать условия, чтобы создавать отечественные платформы. Тогда мы получим интернет-независимость от этих гигантов», — уверен Сабитов.

Окончательное решение по работе Twitter в России не принято. Роскомнадзор выделил иностранной социальной сети время, чтобы полностью удалить запрещенный контент.