Садальский сомневается, что у артистов есть личное мнение по политическим вопросам

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал возможность притеснения артистов из-за их политических взглядов.

В Сети то и дело всплывают слова критики в адрес актрисы Александры Бортич. Она заявила, что из-за участия в протестных акциях у нее появились проблемы с работой.

На эту тему высказались коллеги по цеху Бортич. Так, актер Юрий Колокольников назвал слова артистки «полным бредом». А Станислав Садальский считает, что на сегодняшний день от личного мнения артистов мало что осталось, их позиция диктуется командой продвижения.

«Сейчас это абсолютно не важно, нет. Это раньше все было на результат, деньги зарабатывали, сейчас все изменилось. Сейчас правят продюсеры. То, как ведут себя актеры, что говорят про свою личную жизнь, каким способом», — говорит заслуженный артист РСФСР.

Александра Бортич активно призывала своих подписчиков к участию в несанкционированных мероприятиях, прокатившихся по всей стране. Однако ее действиям мало кто нашел объяснения.

Режиссер Никита Михалков также задался подобным вопросом, решительно не понимая, зачем актрисе с баснословным гонораром призывать людей бунтовать против своей страны. Единственным объяснением этому он считает хайп и желание оставаться в тренде.

Ранее ФАН писал, что Саша Бортич ответила на критику Михалкова про огромную зарплату за участие в съемках.