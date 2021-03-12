Заигравшемуся Зеленскому напророчили свой «Ростов-на-Дону»

Москва, 12 марта. Украинский лидер Владимир Зеленский переступил черту, после которой он не сможет мирно покинуть должность президента, считает политолог Руслан Бортник.

По словам киевского эксперта, Зеленский является человеком, который будет до последнего бороться за власть, но потеря влияния будет означать для него преследование.

К появлению новых врагов приведут закрытие оппозиционных телеканалов и санкции против депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Зеленский не смог выстроить систему, в отличие от его предшественника Петра Порошенко, говорит Бортник.

«Его модель управления намного более хрупкая, нежели модели предшественников. Будет ли у Зеленского свой «Ростов»? К сожалению, для этого президента это вполне вероятный сценарий», — не исключил аналитик.

У Зеленского не хватает опыта в политике, поэтому он оказался неподготовленным к работе президента и не видит никаких рамок, заключил Руслан Бортник.

Ранее стало известно, что из-за скепсиса украинского народа насчет индийской вакцины, а также по причине отказа большинства европейских стран от вакцины AstraZeneca, по лекалам которой и был создан индийский препарат, поток украинцев в Россию за спасительной прививкой от коронавируса с каждым днем увеличивается.