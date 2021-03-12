Россияне покорили перевал Дятлова на собачьей упряжке. ФАН-ТВ

40-градусный мороз — не помеха для настоящих путешественников, желающих проверить собственные силы в экстремальных климатических условиях. К их числу смело можно отнести отважных россиян, собравшихся вместе из разных уголков страны для покорения новых вершин.

Каюр из Екатеринбурга, блогер из Москвы и путешественник из Перми не побоялись мороза и покорили перевал Дятлова, в этом им помогли верные собаки в упряжке.

Мужчины-экстремали смогли преодолеть перевал Дятлова за пять дней. Каждый день они проходили на собачей упряжке от 37 до 50 километров. Готовиться к столь экстремальному путешествию они начали заранее и уже осенью прошлого года приступили к тренировкам.

«Тренировки у нас были два через два. Если днем не успевали, то старались даже по темноте, чуть ли не ночью с собаками бегали. Но очень часто мы выезжали уже за город: брали собак, грузили снаряжение, продовольствие, питание себе, собакам и уезжали», — объяснил Сергей Улитин, путешественник из Перми.

Собаки ночевали на специальном стейк-ауте на улице. Было морозно, но это не проблема для якутских лаек и аляскинских маламутов. Они выдерживают морозы до минус 60 градусов.

«Собаки у нас ночевали на стейк-ауте. Специальный трос есть, где цепляются собаки, чтобы у собак было небольшое передвижение, чтобы они поесть могли, и встать, вытянуться, например, потянуть лапы, сделать, так сказать, зарядку. В туалет чтоб могли сходить», — пояснил Улитин.

Путешественники взяли с собой в поход качественное мясо, чтобы их пушистые друзья хорошо питались в столь непростых погодных условиях. На самом перевале Сергею даже удалось найти место, где погибли девять туристов из группы Дятлова.