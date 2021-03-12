Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом

Отшельница из Хакасии Агафье Лыковой помогли построить новый дом. Об этом ФАН сообщили в государственном природном заповеднике «Хакасский».

«Старый дом сильно обветшал и стал разваливаться из-за суровых климатических условий. Новый дом отшельнице помогали строить и сотрудники заповедника «Хакасский». Инспекторы заповедника, помимо прочего, всегда помогают Агафье по хозяйству — заготовить дрова или покосить траву. Сама отшельница из-за возраста уже не справляется самостоятельно с тяжелым физическим трудом», — рассказали в государственном природном заповеднике «Хакасский».

Еще в декабре прошлого года Лыкова, жившая в полной изоляции в тайге уже несколько лет, по спутниковому телефону попросила о помощи члена Русского географического общества, красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова. Женщина рассказала, что у нее заканчиваются припасы.

Уже на следующий день глава Кемеровской области Сергей Цивилев на вертолете доставил Лыковой продукты и корм для коз и кур.