Рапота покинет пост госсекретаря Союзного государства

Москва, 12 марта. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота уйдет в отставку в течение недели.

Политик готовится покинуть свой пост в связи с истечением срока полномочий. Госсекретарь отметил, что имена новых кандидатов на должность будут озвучены в нужный момент.

Недавно премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретился с Рапотой. Они обсудили динамику в развитии Союзного государства с Россией. Головченко отметил необходимость обсуждения торгово-экономического сотрудничества между Минском и Москвой.