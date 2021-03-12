Экс-солистка «Блестящих» трогательно поздравила Чумакова с 40-летием

Москва, 12 марта. Союз экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук и певца Алексея Чумакова считается образцовым в мире российского шоу-бизнеса. Сегодня пара празднует юбилей артиста.

Эстрадному певцу исполнилось 40 лет. Ковальчук во всеуслышание заявила о многолетней любви к мужу в личном микроблоге Instagram. Она опубликовала в соцсети серию трогательных фотографий с Чумаковым, сделанных в разные периоды их совместной жизни. В его день рождения певица пообещала всегда быть рядом.

«Только истинный мужчина может заставить женщину так смотреть на него на протяжении многих лет», — написала экс-солистка «Блестящих».

Первый снимок в публикации Ковальчук является самым свежим. Чумаков на нем запечатлен заметно постройневшим и возмужавшим по сравнению с фото, сделанным в день их свадьбы с певицей. Эстрадный артист за семь лет семейной жизни отрастил аккуратную бороду и обзавелся сединой в висках, а его супруга ничуть не изменилась — осталась такой же изящной блондинкой, без единой морщинки на лице.

Супруга Алексея Чумакова регулярно радует поклонников свежими кадрами из жизни. Она делится не только лучезарными снимками, но и весьма откровенными фотографиями, демонстрируя все прелести своей фигуры.