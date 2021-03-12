Школьник из Сургута скончался в больнице после травмы в школьном бассейне

Сургут, 12 марта. Следствие возбудило уголовные дела по факту гибели девятилетнего мальчика в одной из сургутских школ.

Ребенок попал в реанимацию еще в начале февраля после того, как едва не утонул в бассейне на уроке физкультуры в школе. Медработники оказали ему первую помощь, увезли на обследование, но ребенок впал в кому. Мальчик боролся за жизнь месяц, и сегодня, 11 марта, врачи сообщили, что ребенок скончался.

По данным следствия, ученик начальной школы находился в бассейне во время урока, и в какой-то момент начал уходить под воду. Учителя смогли вытащить ребенка только через несколько минут. Согласно информации URA.RU, у мальчика обнаружили слишком серьезное повреждение головного мозга из-за долгого нахождения под водой.

По факту случившегося правоохранители проводят тщательную проверку. СК уже возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении учителей физкультуры, которые «не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников». Правоохранители также открыли производство по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.