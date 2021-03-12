Кабмин РФ не будет продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

Москва, 12 марта. После истечения срока действия договоренностей с торговыми сетями и производителями о ценах на масло и сахар взаимодействие будет продолжено, и подорожание удастся предотвратить.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, соглашения не будут продлены, передает ТАСС.

«Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак «Можно все», — уточнил он.

В декабре минувшего года Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и торговых точек подписали соглашение, по которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло установлена ​​на уровне 95 рублей за литр, розничная стоимость — 110 рублей за литр. Ценник на сахар зафиксирован ​​в размере 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно.

Ценовое регулирование будет действовать в России до 1 апреля текущего года. Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным ранее перечислил способы отслеживания цен на продукты питания в магазинах, передает ФАН.