Швейцарские ученые выявили способность грибов повышать электрическую мощность

Берн, 12 марта. Грибок белой гнили способен повышать пьезоэлектрическую мощность древесины, выяснили ученые. Это поможет добывать электроэнергию из дерева.

Ученые из Швейцарии рассказали о новом способе получения электроэнергии из древесины. Об этом сообщает издание Planet Today.

В рамках научного исследования, ученые использовали грибок белой гнили (Ganoderma applanatum). Его применили к бальсовым доскам. Грибы привели к ускоренному гниению древесины, в результате которого разрушались гемицеллюлоза и лигнин. По причине таких разрушений, вес деревянной доски снижался. Таким образом, исследователям удалось повысить пьезоэлектрическую мощность досок. Сообщается, что уменьшение веса древесины позволяет ученым сильнее сжимать ее, в процессе чего генерируется больше энергии.

Исследователи провели второй эксперимент. Они соорудили прототип электрического пола из шпонированных досок и подключили к нему светодиод.

«Один участок гнилой древесины шириной около 15 мм вырабатывал всего 0.85 В, но это в 55 раз больше, чем в более ранних опытах», — рассказал один из авторов исследования Инго Бургерт.

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