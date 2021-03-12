На газоперерабатывающем заводе в сирийском Хомсе восстановили ключевые объекты

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии отчиталось о вводе в строй компрессорных установок, системы подачи газа и центра управления на втором газоперерабатывающем заводе компании «Хайян» в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Инженер Бассам Томе рассказал, что ввод четырех компрессоров позволит нарастить добычу газа до 200 тысяч кубометров в сутки. В последствии топливо будет направляться на электростанции.

Председатель совета директоров «Хайян» Басем Саад в ходе экскурсии отметил, что специалисты компании при содействии партнерских организаций преодолели ряд сложных задач при восстановлении ключевых объектов завода. Ранее они были выведены из строя в результате действий террористических групп.

Компрессоры должны тесно взаимодействовать с недавно восстановленной системой охлаждения. Начальник производства Адель Мансур отметил, что этот механизм был отреставрирован с учетом национального опыта. Форсированное понижение температуры газа необходимо для упрощения его сжатия компрессорами и перевода в жидкое состояние. В этом виде топливо подлежит хранению и транспортировке.

След терроризма

Многочисленные радикальные группировки, прежде всего «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ), нанесли тяжелый ущерб сирийской инфраструктуре. Особенно пострадали объекты промышленности и жизнеобеспечения.

Помимо боевых действий, деструктивную роль сыграло мародерство, широко практикуемое радикалами, а также недостаток или отсутствие технического обслуживания, что привело к износу оборудования и выходу из строя промышленных механизмов.

Кроме того, при отступлении под натиском сирийской армии боевики используют тактику «выжженной земли», уничтожая все, что может быть использовано правительством: от дорог до электростанций.

На освобожденных правительственными силами территориях восстанавливаются коммунальные системы, школы, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

1 Организация запрещена на территории РФ.