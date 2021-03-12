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Власти Азербайджана одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Власти Азербайджана одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Баку, 12 марта. Правительство Азербайджана одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданной российскими специалистами.

Препарат получил регистрацию в министерстве здравоохранения страны. В ближайшее время Азербайджан ожидает поставку российской вакцины, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что «Спутник V» получил одобрение на использование в Намибии. Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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