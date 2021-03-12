Власти Азербайджана одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Баку, 12 марта. Правительство Азербайджана одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданной российскими специалистами.

Препарат получил регистрацию в министерстве здравоохранения страны. В ближайшее время Азербайджан ожидает поставку российской вакцины, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что «Спутник V» получил одобрение на использование в Намибии. Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).