Лукашенко поставит прививку от COVID-19, когда «придет время»

Минск, 12 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что поставит прививку от коронавируса, но надеется на сохранение антител в своем организме после перенесенной болезни.

По словам Лукашенко, он готов привиться от коронавируса, когда «придет время». Сейчас же у него должны остаться антитела после того, как он летом «на ногах» переболел COVID-19 бессимптомно.

«У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, потом весь народ. Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать», — заявил белорусский лидер.

В конце февраля Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем и президентом России Владимиром Путиным покатались на лыжах в Сочи после рабочей встречи. Глава Белоруссии предложил своему младшему сыну проложить лыжню для себя и Путина, но Николай отказался и решил следовать за президентами.