Продавцам одежды и текстиля продлили срок для нанесения маркировки на товар

Москва, 12 марта. Продление сроков маркировки одежды и текстиля до 1 мая позволит бизнесу более комфортно перейти к новым правилам. Такое мнение выразила Вера Волкова, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, курирующего Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

«Продление маркировки остатков позволит в первую очередь магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года. В «Честном знаке» зарегистрированы более 125 тысяч участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано более 1,3 миллиарда кодов маркировки», — отметила Волкова.

Маркировка одежды и текстиля введена с 1 января 2021 года, но остатки, которые не были распроданы до этой даты, можно было маркировать до 1 февраля. Чтобы бизнес более комфортно переходил к работе с маркированным товаром, этот срок продлили до 1 мая. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале pravo.gov.ru.

«Подготовка к маркировке ряда товаров легкой промышленности шла весь прошлый год. Производители, импортеры, крупные дистрибьюторы и ритейлеры перестроились уже к Новому году. Цифровая маркировка предусмотрена, в частности, для кожаной одежды, женской трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья. Работающие с этими товарами компании — самая многочисленная группа в «Честном знаке», — рассказала Волкова.

Сама маркировка призвана защитить потребителя от некачественного, нелегального товара, а бизнес — от недобросовестной конкуренции. Проверить легальность пальто или куртки можно мгновенно с помощью приложения системы цифровой маркировки: достаточно просканировать код. По информации Центра развития перспективных технологий, таким способом пользователи проверили уже более 2,5 млн товаров легкой промышленности.