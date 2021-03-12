Король народа зулусов скончался в ЮАР на 73-м году жизни

Претория, 12 марта. Король народа зулусов Гудвилл Звелитини скончался сегодня в Южноафриканской Республике. О смерти африканского лидера сообщил его двоюродный брат, принц Мангосуту Бутелези. Последние месяцы Звелитини страдал хроническим диабетом.

Он попал в госпиталь в начале февраля с повышенным уровнем сахара в крови. В марте Звелитини снова госпитализировали и поместили в реанимацию больницы района Зулуленд. Однако врачи не смогли спасти жизнь монарха. Он умер на 73-м году жизни.

Звелитини провозгласили королем в 1969 году после смерти его отца Киприана Бекузулу. Он правил 11 миллионами зулусов, которые составляют примерно 18% всего населения ЮАР, в восточной провинции Квазулу-Натал.

Из бюджета этого региона финансировался двор монарха. Кроме того, Звелитини управлял общими землями зулусов, которые составляют треть территории префектуры. В истории народа он стал самым долгосрочным правителем, задержавшимся у власти на более чем 50 лет.

Зулусы признавали его своим королем не только на территории Южноафриканской Республики, но и в Малави, Мозамбике и Зимбабве. Пока неизвестно, кто займет престол. Гудвилл Звелитини оставил 6 вдов, которые родили ему 28 детей.