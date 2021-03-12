Повышение цен на бензин в России объяснили в Минэнерго

Москва, 12 марта. Представители министерства объясняют сложившуюся ценовую ситуацию несколькими причинами.

Министерство энергетики Российской Федерации направило сообщение в ТАСС с комментарием о весеннем скачке цен на топливо. Так, потребительская цена на бензин и дизель выросла в течение первой недели марта.

Повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях происходит из-за корректировок индекса потребительских цен и роста оптовых цен. Спрос на топливо растет, и это влияет на ситуацию. В министерстве подчеркнули, что следят за развитием событий и вносят необходимые изменения для сохранения размеров нынешнего увеличения стоимости в рамках уровня инфляции.

Первая неделя марта продемонстрировала рост цен на топливо в 0,3% при инфляции в 0,2%. Средняя розничная цена бензина Аи-92 достигла 44,38 рубля за литр.