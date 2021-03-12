Организация «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова прекратила существование

Москва, 12 марта. Некоммерческая организация «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова, основанная в 2012 году, прекратила существование.

Информация о ликвидации организации, которая официально занималась развитием и популяризацией современного искусства, появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В реестре указано, что «Седьмая студия» прекратила деятельность 22 декабря 2020 года, пишет «Культуромания».

Приговор по делу «Седьмой студии» был вынесен столичным Мещанским судом 26 июня прошлого года. Серебренников получил три года условно. Суд также удовлетворил иск Минкультуры РФ о взыскании с Серебренникова и двух других фигурантов дела около 129 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба, передает газета «Культура».

Режиссер Константин Богомолов ранее высказался о судьбе «Гоголь-центра» после ухода Кирилла Серебренникова. По мнению Богомолова, театр уже не будет таким, как раньше.