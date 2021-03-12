Шугалей опубликовал предварительные итоги социологического исследования в Судане

Хартум, 12 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский социолог Максим Шугалей поделился первыми итогами исследовательской работы в Судане.

По его словам, совместно с экспертами ФЗНЦ он провел пресс-конференцию с участием местных СМИ, однако большой репортаж по итогам выступления выйдет вечером в пятницу на Sudan TV.

«Разговор получился плодотворным, но не легким. И хотя окончательные результаты мы подведем в начале следующей недели, уже могу поделиться первыми итогами», — отметил Шугалей.

Так, по мнению социолога, политические преобразования в Судане нельзя сравнивать с тем, что происходит, например, в Ливии, где ситуация шла в сторону эскалации конфликта. Результат — появление вооруженных формирований.

Суданские военные, наоборот, достигли консенсуса с гражданским правительством, и все вместе сосредоточились на сохранении стабильности в стране. Так люди нашли форму совместного управления и согласовали переходный период для реструктуризации всей государственной системы.

Кроме того, революция в Судане и последующие события — результат борьбы между могущественными группировками, за которыми стоят третьи стороны, продолжил социолог. Другие страны, опираясь на международные организации, пытаются изменить политическую ситуацию в «нужном» направлении.

«Мы постоянно отслеживаем и проводим социальные исследования в африканских странах. Последние опросы общественного мнения в Судане показали, что, несмотря на то, что суданский народ выбирает демократические перемены, люди накапливают разочарование в связи с революцией, которая не улучшила жизнь простых суданцев», — добавил Шугалей.

Многие участники исследования, включая местных экспертов, оценили изменения в государстве как негативные, продолжил он. Причем снижение уровня жизни, ускорение инфляции и безработицы свидетельствуют о неэффективности правительства, а местные жители не понимают, почему жизнь в стране не улучшилась после свержения экс-президента Омара аль-Башира.

«Ситуацию усугубляет нарастающее иностранное вмешательство, которое четко прослеживается как здесь, так и в Ливии. Конечно, есть и противовес — влиятельные партнеры Судана, в их числе Саудовская Аравия, Эмираты, Китай и, конечно, Россия, которые сотрудничали со страной вне зависимости от того, кто находился и находится у власти», — подчеркнул Шугалей.

Генеральный секретарь Национального фронта перемен, доктор Абдул Азиз Нур Кайяфа высоко оценил аналитическое видение российского социолога по ситуации в Судане, основанное на научных исследованиях, включающих три другие страны континента — Чад, ЦАР и Нигерию.

По его мнению, Шугалей довольно точно охарактеризовал обстановку в государстве на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Население постепенно разочаровывается в революционных идеях и ставит под сомнение причину таких радикальных изменений.

«Политические силы, которые ранее могли стимулировать уличную активность, утратили влияние и доверие среди населения. Именно хаос между политическими силами, борющимися за власть и влияние, в значительной степени вызвал ухудшение экономической ситуации», — считает Абдул Азиз Нур Кайяфа.

Беспорядок, последовавший за свержением Омара аль-Башира, создал благоприятные условия для третьих стран, которые пытаются использовать ситуацию и продвинуть собственные интересы, продолжил генсек Национального фронта перемен.