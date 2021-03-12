Экс-помощник главы Минобороны Украины раскрыл вероятные направления наступления ВСУ в ДНР

Донецк, 12 марта. Украинские военные увеличили свою активность у линии соприкосновения. Инсайдерской информацией о возможных атаках поделился экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов.

На всех участках линии соприкосновения можно наблюдать усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе артиллерии и артиллерийской разведки, заявил Селиванов в эфире телеканала «Звезда».

Он полагает, что украинские военнослужащие возможно попытаются отсечь Луганск, как в 2014 году. Однако вряд ли решатся снова попасть в котел, как в прошлый раз. Но направление через Краснодон в любом случае есть, и исключать его из возможных планов ВСУ не стоит.

Вторым вероятным направлением Селиванов считает Горловку и Дебальцево. Здесь они могут попытаться отделить Донецк от Луганска. Но такие действия представляют собой большую опасность для местных жителей и разрушение городов.

Третьим направлением можно выделить Мариуполь. Вдоль Азовского моря возможно выйти к границе в Безыменном, заявил Селиванов. Этот вариант является наиболее вероятным, поскольку местная территория не слишком густонаселенная, а значит можно смело открывать огонь, полагаясь на данные аэроразведки.

Экс-помощник министра обороны Украины отметил, что Киев прекрасно осознает невозможность «раскатать Донбасс». Однако обострение конфликта и провокации могут помочь выйти из Минских соглашений, которые не устраивают украинские власти.

Ранее сообщалось, что в Москве призвали Украину не усугублять ситуацию в Донбассе.