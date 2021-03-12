Назад в СССР: в Мордовии могут вернуть «рыбный день»

Саранск, 12 марта. День, когда в меню столовых будут только блюда из рыбы, могут вернуть в Мордовии. С таким предложением обратились местные рыбоводы к врио главы региона Артему Здунову. Этот вопрос было поручено доработать.

Если верить исследованиям организации «Рыбный союз», жители России стали меньше есть рыбу. О пользе этого продукта можно узнать не только из модных блогов, но и научных статей.

«Введение «рыбного дня» в образовательных, медицинских и госучреждениях помогло бы и повысить культуру потребления этого продукта питания, и увеличить объем продаж для производителей. Если наша инициатива найдет поддержку, то в последующем возможно проведение госзакупок у рыбоводов», — поделилась ожиданиями с ФАН руководитель направления аквафермы «Знатный сом» Ксения Корочкова.

Вот уже почти два года семья Корочковых разводит африканских сомов. Выращивать эту рыбу несложно. Главное, чтобы температура воды была не ниже +25°C, а для мальков — все +30°C. В таких условиях граммовый малек всего за четыре месяца вырастает в сома весом в килограмм. Единственное, что усложняет уход, так это круглосуточные наблюдение за работой фильтров. Заводское оборудование зачастую приходится дорабатывать: менять мощности, а кое-где и применять свои разработки.

«Соотношение жиров и белков в этой гипоаллергенной рыбе идеально для диетического и детского питания. Рыба выращенная в искусственных условиях, имеет ряд преимуществ. Она растет под контролем, мы сдаем на анализ и рыбу, и воду. Судя по результатам, наши сомики здоровы, полны сил и не заражены паразитами Кормим мы их специальным кормом, который разработали для африканского сома, без добавления гормонов роста и всякой химии. Для Мордовии эта аквакультура в новинку. Кроме нас, ее разведением занимаются еще два хозяйства. Люди не понимают, чем она отличается от того же речного сома, который стоит почти в два раза дешевле африканского. А это две принципиально разные рыбы. Мы столкнулись с проблемой сбыта».

Сомовая ферма Корочковых находится в черте Саранска. Поэтому на гранты и субсидии, которые получают сельские труженики, они могут не рассчитывать. Следующим вопросом руководителю региона от сообщества рыбоводов было предложение по разработке программ поддержки для сити-фермеров.

«На встрече присутствовал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров. Руководство региона предложило посмотреть, что можно сделать. Мы думаем, что можно взять в пример опыт соседних регионов, где есть субсидии на корма, оплату электроэнергии. Сейчас только наша ферма производит 40 тонн в год. Мы готовы развиваться, вкладываться. Если получим поддержку в виде расширения каналов сбыта, субсидий, то, возможно, увеличим мощности в два раза», — добавила Ксения Корочкова.

Ранее ФАН писал о том, что житель Саранска разводит рыб, коров и строит эко-парк на забытом озере.