Американец открыл бизнес по превращению человеческих останков в компост

Вашингтон, 12 марта. Бизнесмен из США Мика Т. предложил делать из трупов компост, чтобы родственники могли похоронить усопшего в своем саду. Предприниматель назвал стартап «Возвращение домой».

Громкий бизнес-проект рискует стать крупнейшим в мире по переработке человеческих останков в компост для последующего захоронения субстанции рядом с домом родственников покойного. Американский бизнесмен утверждает, что таким образом дает уникальную возможность тем, кто скорбит о потере любимого человека. О бизнесе «на костях» сообщает Daily Star.

Рассуждения предприимчивого мужчины строятся предельно просто, а главное, укладываются в законодательное поле США. В том случае, если семья усопшего не пожелает с ним расставаться после погребения, или, к примеру, если им далеко ездить на кладбище, граждане США смогут получить своего умершего родственника в виде компоста и похоронить его в непосредственной близости от места проживания.

Как стало известно, Мика Т. трудился в сфере финансов до 2019 года, после чего решил оставить неперспективное для него занятие. В этот период американец обнаружил, что законодательная база позволяет компостировать человеческие тела в Вашингтоне. Так и родилась идея будущего бизнес-предприятия.

Вскоре после ухода из финансовой области предприниматель запустил сервис «Возвращение домой» (Return Home), предприятие для которого надеется открыть в Сиэтле в самое ближайшее время. Бизнесмен рассказал немного о технологии, на которой построено его инновационное производство. Так, превратить человеческие останки в компост позволяет смешивание частей тела с такими природными материалами, как древесная щепа, вода, опилки и люцерна. Вся смесь подвергается длительному воздействию тепла, которое обеспечивает быстрое разложение и образование единой перегнойной массы.

Через 30 дней после начала процесса мягкие ткани трупа разлагаются, а зубы и кости «отлеживаются», чтобы впоследствии можно было легко удалить такие вещи, как винты или силиконовые имплантаты. По завершении длительной процедуры образовавшаяся компостная смесь доставляется родственникам погибших в специальной урне.

Прежде чем предложить такую идею для реализации с людьми, Мика Т. протестировал свою концепцию на свиньях. Тогда-то предприниматель и осознал, что это «изменит мир».