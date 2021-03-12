«Перегруз маскулинных элементов»: зачем Нюша носит мужскую одежду

Москва, 12 марта. Оверсайз вот уже много лет является мегатрендом в мире моды. Звезды умело жонглируют данной тенденцией и актуально внедряют ее в свои образы. Так, певица Нюша, например, сделала оверсайз своей фишкой, разбавляя его сезонными мастхевами.

Новый образ был составлен певицей при помощи мужского пиджака и джинсов-бойфрендов, которые Нюша просто заправила в ботинки, что является последним трендом.

Стилист Анжелика Галустян специально для Teleprogramma.pro оценила образ звезды. По ее мнению, Нюша слишком увлеклась и в ее нарядах заметен сильный перевес в сторону маскулинности. Эксперт предложила скрыть его при помощи хотя бы одного дамского элемента.

«Пиджак мужского кроя и прямая модель джинсов смотрятся вместе стильно и актуально. Однако в этом образе есть что улучшить. Я бы заменила обувь на более женственную, потому что мы наблюдаем слишком много маскулинности. Ботинки отражают тракторный стиль — грубые, на широком каблуке, с массивной подошвой. Перегруз мужских элементов. С лодочками образ засиял бы другим настроением», — пояснила стилист.

Анжелика Галустян, сделавшая подробный обзор аутфита певицы, работает стилистом-имиджмейкером, в большей степени специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Она окончила курс Карины Шерер и повысила свою квалификацию у Маргариты Мурадовой.

Певица Нюша — очень стильная девушка, она любит удивлять своих поклонников неповторимыми образами. Так, например, в Международный женский день звезда вместе с дочерью запечатлелась в одинаковых платьях, писал ранее ФАН.