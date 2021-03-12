Хирурги из Воронежа спасли пациентку с разрывом аневризмы аорты

Воронеж, 12 марта. Медики из Воронежской областной клинической больницы №1 провели сложную операцию женщине, у которой произошел разрыв аневризмы грудного отдела аорты, сообщили в медучреждении.

Бригада скорой помощи недавно доставила в больницу женщину, которая пожаловалась на острую боль в спине и в левой половине груди. В прошлом ей уже диагностировали аневризму грудного отдела аорты.

Состояние пациентки становилось хуже, несмотря на помощь медицинских специалистов. Врачи пришли к выводу, что у нее начинается разрыв аневризмы. Благодаря экстренной операции врачам удалось спасти ей жизнь. В ее организм установили специальную конструкцию — эндопротез. Спустя 16 дней пациентку уже выписали из клиники, и она вернулась к нормальной жизни.

Московские врачи впервые провели операцию по удалению кисты пациенту с редкой патологией с помощью робота-хирурга Da Vinci и спасли мужчину от бесплодия. Как сообщалось ранее, подобные операции редко случаются в медицинской практике.