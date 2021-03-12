Адвокат Навального не знает о местонахождении своего подзащитного

Москва, 12 марта. Защитник российского блогера Алексея Навального Вадим Кобзев не осведомлен о местонахождении своего клиента.

Адвокату стало известно лишь об отъезде «берлинского пациента» из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Кобзев дал соответствующий комментарий ТАСС.

«Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем», — заявил юрист.

Ранее ФСИН давала комментарий журналистам об этапировании блогера. По словам представителей федеральной службы, о перемещениях Навального узнают только его родные.