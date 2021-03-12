Юбилей Алексея Чумакова: биография и малоизвестные факты об известном певце

Ровно 40 лет назад, 12 марта 1981 года, родился известный певец, талантливый композитор, обаятельный телеведущий и шоумен Алексей Чумаков. Несмотря на то, что артист является известной личностью, мало кто знает о некоторых интересных фактах из его жизни. Федеральное агентство новостей решило вспомнить о них к юбилею Алексея Чумакова.

Родился Алексей Чумаков в одном из самых красивых городов Узбекистана — Самарканде. Он был вторым ребенком у своих родителей, его старший брат Сергей появился на свет на 12 лет раньше. Мать будущего покорителя женских сердец Лилия Аванесовна работала в местной поликлинике врачом-фтизиатром. Отец семейства имел прямое отношение к творчеству, работал художником-оформителем. Георгий Чумаков родился в Болгарии, в городе Габрово. Примечательно, что Чумаков-старший возглавил реставрацию одного из православных храмов Самарканда — собора святителя Алексия Московского.

Талантливый ребенок

Неожиданно проявившийся вокальный талант родители заметили, когда Алексею исполнилось пять лет. Они приняли решение о том, что нельзя губить способности мальчика, поэтому отвели его в одну из самаркандских музыкальных школ — в класс ударных инструментов. Позже Чумаков самостоятельно научился играть на гитаре.

В школе, благодаря своим талантам, Алексей приобрел первую популярность — на всех мероприятиях и школьных дискотеках он пел, покоряя сердца девочек. Кроме того, подросток продемонстрировал другие способности: он не только организовывал различные школьные мероприятия, но и принимал в них участие в качестве ведущего. При этом парень не забывал о физической форме: он посещал секции кикбоксинга и баскетбола. В спорте Алексей Чумаков также мог достичь высот, поскольку делать успехи позволяли его физические данные. Сейчас его рост — 192 см.

Первый успех

Уже в 11 лет Алексей Чумаков начал писать не только стихи, но и музыку. Одно из авторских произведений подросток выбрал для выступления на самаркандском конкурсе для детей и молодежи «Утренняя звезда». Стоит ли говорить о том, что парень занял первое место? Будущая звезда с ранних лет демонстрировал мужской характер. С ранних лет он начал зарабатывать, не гнушаясь любой работы: он продавал на рынке овощи и фрукты, на каникулах в качестве подмастерья или разнорабочего трудился на стройках или красил на дачах заборы.

Переезд в Россию

В середине 1990-х в родном Узбекистане настали трудные и тревожные времена. Семья Чумаковых решила покинуть страну в поисках более безопасного и спокойного места. Родители вместе с детьми перебрались в Тюмень. Там Алексей решил получить музыкальное образование на вокальном отделении Высшего колледжа искусств. Но спустя год парень решил перевестись на дирижерско-хоровое отделение Ташкентского высшего колледжа искусств, которое с успехом заочно окончил в 1998 году.

Творческая биография Чумакова началась с выступления на региональном конкурсе «Голос Европы Плюс». Мероприятие проходило в Кемерово. Победа была бесспорной, певец стал первым в трех категориях, его признали лучшим исполнителем, композитором, аранжировщиком.

В 2003 году к Алексею пришел долгожданный, громкий успех. Он стал участником популярного конкурса «Народный артист». Уже через три года поклонники певца с удовольствием приобретали его первый альбом. Он получил название «Сны о чем-то большем». Чумаков стал известен благодаря хитам «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Я от тебя схожу с ума».

Личная жизнь

Певец женат на Юлии Ковальчук. Они познакомились еще в те времена, когда девушка была солисткой «Блестящих». Личная жизнь Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук сложилась в 2009-м. В этом году музыканты объявили себя парой. Но под венец любимую певец повел не сразу, а только в 2013 году. Свадьба пары прошла без пафоса: молодые тихо расписались в загсе, а саму церемонию устроили подальше от глаз журналистов и толпы. 12 октября 2017 года у них родилась дочь Амелия.

Малоизвестные факты

В биографии артиста есть много других интересных, но малоизвестных фактов, о которых ФАН решил рассказать своим читателям и поклонникам Алексея Чумакова. Среди них:

У певца никогда не выпадали молочные зубы, за исключением передних двух. В детстве по этому поводу собирался медицинский консилиум, но ответа у специалистов не нашлось.

В юности Алексей жил в доме, расположенном на месте бывшего старинного кладбища, где хоронили людей, умерших не своей смертью. Как вспоминает исполнитель, нередко в помещении наблюдались признаки полтергейста.

Он пробовал свои силы в художественном мастерстве. Кроме того, артист даже устраивал выставки собственных картин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что популярная певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками новостью — ее песню взяли на радиостанцию. По этому случаю она опубликовала пост с соблазнительным фото.