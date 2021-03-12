Терапевт Людмила Лапа дала советы по лечению нового типа птичьего гриппа

Москва, 12 марта. Терапевт Людмила Лапа призвала жителей России не бояться нового типа птичьего гриппа и дала рекомендации по лечению вируса.

Новый тип птичьего гриппа обнаружили в феврале у нескольких россиян. Генез этого вируса будет похож на ранее встречавшиеся патогены, объяснила Лапа. Его нужно лечить как любые ОРВИ, в том числе коронавирусную инфекцию. Терапевт порекомендовала использовать противовирусные препараты

Кроме того, она добавила, что при первых симптомах необходимо обратиться к врачу, чтобы точно диагностировать тип инфекции. Самое главное в борьбе с болезнью — не запускать ее. При повышении температуры тела следует вызвать врача на дом.

До этого Национальный союз птицеводов призвал не бояться птичьего гриппа и объяснил, как избежать заражения. Для этого необходимо правильно приготовить мясо для употребления в пищу. Инфекция будет опасна, если начнет циркулировать среди людей. Однако в этом случае Россия готова к созданию вакцины и тестов.