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Терапевт Людмила Лапа дала советы по лечению нового типа птичьего гриппа

Терапевт Людмила Лапа дала советы по лечению нового типа птичьего гриппа

Москва, 12 марта. Терапевт Людмила Лапа призвала жителей России не бояться нового типа птичьего гриппа и дала рекомендации по лечению вируса.

Новый тип птичьего гриппа обнаружили в феврале у нескольких россиян. Генез этого вируса будет похож на ранее встречавшиеся патогены, объяснила Лапа. Его нужно лечить как любые ОРВИ, в том числе коронавирусную инфекцию. Терапевт порекомендовала использовать противовирусные препараты

Кроме того, она добавила, что при первых симптомах необходимо обратиться к врачу, чтобы точно диагностировать тип инфекции. Самое главное в борьбе с болезнью — не запускать ее. При повышении температуры тела следует вызвать врача на дом.

До этого Национальный союз птицеводов призвал не бояться птичьего гриппа и объяснил, как избежать заражения. Для этого необходимо правильно приготовить мясо для употребления в пищу. Инфекция будет опасна, если начнет циркулировать среди людей. Однако в этом случае Россия готова к созданию вакцины и тестов.

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